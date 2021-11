Secondo Speranza sarebbe da «irresponsabili» non essere preoccupati per la nuova variante

Venerdì pomeriggio il ministro della Salute Roberto Speranza è stato ospite di Zapping, trasmissione di Radio 1, in cui ha parlato principalmente della nuova variante del coronavirus, denominata con la lettera greca omicron dall’Organizzazione mondiale della sanità e identificata inizialmente nel Botswana. Il conduttore della trasmissione Giancarlo Loquenzi ha detto di voler sondare «il grado di preoccupazione» di Speranza, chiedendogli cosa ne pensa della nuova variante in base alle «poche» informazioni raccolte. Speranza ha risposto così:

Sarebbe da irresponsabili non essere preoccupati, penso che siamo in una fase non semplice di gestione di questa pandemia, i numeri soprattutto nel nostro pezzo di mondo in Europa sono numeri di una ondata in corso, piuttosto significativa. […]. E oggi abbiamo avuto a che fare per tutta la giornata con questa nuova variante.