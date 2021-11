75 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia, dice l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Mercoledì scorso 75 persone sono morte in un naufragio al largo delle coste della Libia, ha detto la portavoce dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni Safa Msehli, citando le testimonianze di 15 sopravvissuti che sono stati soccorsi dai pescatori a Zuara. «Almeno 1.300 uomini, donne e bambini sono annegati tentando di attraversare il Mediterraneo centrale quest’anno», ha stimato Msehli.

‼️ A shipwreck off #Libya on Wednesday claimed at least 75 lives, according to 15 survivors rescued by fishermen off Zwara.



This is the cost of inaction.

At least 1,300 men, women and children drowned attempting to cross the Central #Mediterranean this year. pic.twitter.com/ysKOMADm08

— Safa Msehli (@msehlisafa) November 20, 2021