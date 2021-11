A Caserta è crollata parzialmente una palazzina, i soccorsi stanno cercando eventuali dispersi

Venerdì mattina intorno alle sette è crollata parzialmente una palazzina a Caserta, in via Napoli, a causa di un’esplosione. Per ora non ci sono notizie di morti o feriti, ma i Vigili del fuoco e i Carabinieri stanno cercando eventuali dispersi tra le macerie. Non c’è ancora certezza sulle cause dell’esplosione: un’ipotesi è che sia stata provocata da una bombola di gas.

#Caserta 7:00, esplosione con successivo crollo parziale di un fabbricato a San Felice a Cancello. In corso l’intervento dei #vigilidelfuoco per la ricerca di possibili dispersi sotto le macerie [#19novembre 10:00] pic.twitter.com/x4gafYv92j — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 19, 2021