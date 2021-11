La Polonia ha arrestato un centinaio di migranti al confine con la Bielorussia

Giovedì le forze di sicurezza della Polonia hanno arrestato circa 100 migranti e richiedenti asilo che avevano cercato di entrare in Polonia dal confine con la Bielorussia, dopo che la settimana scorsa ne avevano respinti altri usando gas lacrimogeni e idranti.

Tonight there was an attempt, led by ????????Belarusians, to illegally cross the border in Dubicze Cerkiewne. A group of about 100 migrants was detained by the ????????Polish services. https://t.co/XHIrydDCXC

— Poland MOD ???????? (@Poland_MOD) November 18, 2021