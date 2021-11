A Kampala, la capitale dell’Uganda, due esplosioni hanno ucciso almeno due persone

Martedì mattina ci sono state due esplosioni nel centro di Kampala, in Uganda: sono morte almeno due persone e diverse auto sono andate a fuoco. La polizia e le ambulanze sono ancora sul luogo e il numero di morti potrebbe aumentare. Le esplosioni sono avvenute rispettivamente vicino al parlamento e vicino a una stazione di polizia. Non se ne conoscono ancora le cause, ma si sospetta che sia stato un attacco terroristico islamista: il mese scorso c’erano stati due attacchi simili, uno dei quali rivendicato dallo Stato Islamico (ISIS).

UPDATE: There have been 2 explosions in Kampala. One of the explosions happened on Parliamentary avenue next to the Jubilee Insurance offices. The other happened near CPS. #NTVNews pic.twitter.com/NABnxwo4Ex

— NTV UGANDA (@ntvuganda) November 16, 2021