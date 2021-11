Il maltempo sta causando grossi disagi in Sardegna

Le intense piogge che hanno interessato diverse zone della Sardegna nelle ultime ore stanno provocando grossi disagi, in particolare nel sud della regione. A Cagliari e nelle zone limitrofe molte strade sono allagate e a Siliqua, poco fuori città, è crollato un edificio. Nel pomeriggio è stato trovato morto un uomo di 80 anni che questa mattina era stato segnalato come disperso dopo essersi allontanato di casa in auto vicino a Sant’Anna Arresi, nel sud-ovest dell’isola; una ventina di chilometri più a est, nella zona di Sarroch, risultano invece dispersi 4 cacciatori.

I Vigili del Fuoco hanno compiuto più di 20 interventi di emergenza da stamattina. Il direttore generale della Protezione Civile regionale, Antonio Belloi, ha detto ad ANSA che «visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l’isola e vista la fragilità del territorio» è stato deciso di innalzare il livello di allerta da giallo ad arancione per le aree del sud-est della regione.