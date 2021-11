C’è stata un’esplosione in un palazzo a Palermo: al momento non risultano feriti

Venerdì in tarda mattinata c’è stata una forte esplosione al nono piano di un palazzo di via Ammiraglio Rizzo a Palermo, causata probabilmente da una bombola di gas o da una caldaia. Non ci sono per ora notizie di feriti, ma tutti gli abitanti del palazzo sono stati evacuati e sul luogo stanno operando sia i Vigili del Fuoco che le ambulanze del 118. Le operazioni di soccorso sono in parte ostacolate da un mercato cittadino che era stato allestito nell’area dell’esplosione.