È morto Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo della Rai

Giampiero Galeazzi, storico giornalista sportivo della Rai, è morto venerdì a Roma: aveva 75 anni e da tempo soffriva di una grave forma di diabete. La notizia è stata data dalla Rai, per cui Galeazzi lavorò dalla fine degli anni Sessanta agli anni Duemila. Dopo una breve carriera nel canottaggio — di cui fu campione italiano nel 1967 — fu a lungo uno dei giornalisti sportivi più riconoscibili della televisione italiana. Lavorò alla Domenica Sportiva, a 90º minuto e a Quelli che il calcio, commentò il tennis e soprattutto il canottaggio in sei diverse edizioni dei Giochi olimpici: delle sue telecronache si ricordano soprattutto quelle delle gare di Seul 1988 vinte dai fratelli Abbagnale con Giuseppe Di Capua.

Ciao Giampiero!

Grazie per aver vissuto lo sport da atleta prima e da giornalista poi. Alla tua voce, carica di entusiasmo e passione, sono legati i ricordi di tante emozioni azzurre.

Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti.#Galeazzi pic.twitter.com/96SWGkprhi

— Valentina Vezzali (@VVezzali) November 12, 2021