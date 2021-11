I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 11 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 8.569 casi positivi da coronavirus e 67 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.931 (61 in più di ieri), di cui 422 nei reparti di terapia intensiva (1 in meno di ieri) e 3.509 negli altri reparti (62 in più di ieri). Sono stati analizzati 145.540 tamponi molecolari e 450.272 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,50 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,13 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 8.019 e i morti 60.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (1.077), Lombardia (1.066), Campania (959), Lazio (894), Friuli Venezia Giulia (650).

Le principali notizie della giornata

• Nell’ultima settimana nel nostro paese c’è stata una significativa crescita dei nuovi casi di coronavirus e dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, e sono aumentati anche i decessi. È cresciuto il tasso di positività dei tamponi: un segnale piuttosto chiaro del fatto che l’aumento dei contagi non sia dovuto esclusivamente al maggior numero di tamponi eseguiti ogni giorno per via degli obblighi legati al Green Pass. Il virus continua a circolare anche se gli effetti sulle terapie intensive e sui decessi sono più contenuti rispetto al passato, grazie all’efficacia del vaccino. Ne parliamo meglio nel consueto articolo del giovedì sui dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale