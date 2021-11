I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 10 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.891 casi positivi da coronavirus e 60 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.870 (13 in più di ieri), di cui 423 nei reparti di terapia intensiva (2 in più di ieri) e 3.447 negli altri reparti (11 in più di ieri). Sono stati analizzati 146.553 tamponi molecolari e 341.065 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,9 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,22 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 6.032 e i morti 68.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.073), Veneto (931), Campania (814), Lazio (796) e Sicilia (572).

Le principali notizie della giornata

• Mercoledì il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che a partire dal primo di dicembre la terza dose di vaccino contro il coronavirus potrà essere somministrata anche a tutte le persone tra i 40 e i 60 anni. Ne abbiamo parlato meglio qui.

• Un gruppo internazionale di scienziati è alla ricerca delle persone con particolari condizioni genetiche tali da renderle naturalmente resistenti al coronavirus, al punto da non subire il contagio anche dopo una prolungata esposizione a individui malati o positivi al coronavirus. Come abbiamo raccontato in questo articolo, l’iniziativa potrebbe offrire nuovi importanti spunti per sviluppare farmaci e trattamenti che proteggano dagli effetti della COVID-19.

