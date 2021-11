Da oggi ci sono alcune novità nel codice della strada

Mercoledì sono entrate in vigore diverse nuove norme del codice della strada previste dal cosiddetto decreto Infrastrutture, convertito in legge dal Senato la settimana scorsa: ci sono regole più stringenti sui monopattini elettrici, multe più alte per chi getta rifiuti dall’auto e parcheggia negli spazi riservati alle persone disabili senza averne diritto, nuovi spazi riservati alle famiglie con bambini e nuove regole per le persone neopatentate.

Le nuove regole sull’utilizzo dei monopattini impongono, tra le altre cose, limiti di velocità più stringenti: da 25 a 20 chilometri orari, mentre il limite rimane a 6 chilometri orari nelle aree pedonali. Nel decreto viene introdotto il divieto di sosta sui marciapiedi, salvo che nelle aree appositamente adibite dai comuni, assieme all’obbligo di frecce e stop per i nuovi modelli a partire dal 2022.

Sono stati poi rafforzati gli obblighi di prudenza per chi guida rispetto ai pedoni, con una modifica che specifica meglio che chi guida deve dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai pedoni che attraversano, ma anche a quelli che «si accingono» a farlo. Il decreto Infrastrutture prevede anche l’introduzione di nuovi spazi riservati alla sosta per gestanti e famiglie con figli fino ai due anni, estendendo poi il permesso per i veicoli con persone disabili di sostare gratuitamente sulle strisce blu se gli spazi a loro riservati sono già «occupati o indisponibili», una cosa che succedeva già, ma in modo informale.

È previsto anche il rincaro di alcune multe: raddoppia la sanzione base per chi getta rifiuti od oggetti da veicoli in sosta o in movimento e quella per chi parcheggia indebitamente negli spazi riservati ai disabili, insieme alla decurtazione dei punti della patente.

Quanto all’uso di cellulari, tablet e dispositivi simili alla guida, non ci sarà la sospensione della patente alla prima infrazione, come ci si attendeva. È stata invece formalizzata la definizione, prima più vaga, degli strumenti che non si possono utilizzare alla guida: non solo gli «apparecchi radiotelefonici», ma anche «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento della mani dal volante».

C’è qualche nuova regola anche per le persone neopatentate: per esempio è stato abolito il limite di potenza del mezzo nel primo anno di patente, ma solo se a fianco di una persona che abbia la patente da almeno 10 anni e non abbia più di 65 anni. È ora possibile ritentare due volte l’esame di guida se lo si fallisce, anziché una, e raddoppia da 6 mesi a un anno la validità del foglio rosa.

L’articolo 23 del Codice della strada, infine, prevede ora anche il divieto di pubblicità sessiste o violente: le modalità attuative del divieto verranno fissate con un decreto ministeriale entro 90 giorni.