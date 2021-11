Almeno 92 persone sono morte nell’esplosione di un deposito di carburante in Sierra Leone

Almeno 92 persone sono morte nella notte tra venerdì e sabato nell’esplosione di un deposito di carburante a Freetown, la capitale della Sierra Leone. Lo ha confermato il vicepresidente del paese, dice AFP. Secondo testimoni citati da AFP, a provocare l’esplosione del deposito di carburante sarebbe stato un veicolo che aveva preso fuoco in seguito a un incidente stradale. Le fiamme hanno poi raggiunto rapidamente auto e altri veicoli nelle vicinanze, uccidendo decine di persone. Ci sono anche moltissimi feriti, ma per ora non ci sono informazioni più precise. AP scrive di almeno 30 persone ricoverate con gravissime ustioni.

Breaking ???????? A huge explosion of a fuel tanker in Sierra Leone, West Africa, resulted in a number of victims 91 deaths and hundreds of injured, at least the charred bodies #SierraLeone #Africa #FreeTown #Fuel #سيراليون #أفريقيا

