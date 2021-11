C’è stato un attentato in un ospedale di Kabul, in Afghanistan: sono state uccise almeno 19 persone

Martedì mattina c’è stato un attentato in un ospedale militare di Kabul, in Afghanistan, che ha causato almeno 19 morti e 44 feriti. Dalle prime informazioni risulta che ci siano state due esplosioni all’entrata dell’ospedale Sardar Mohammad Daud Khan, il più grande della capitale afghana, e che poi siano stati sparati diversi colpi d’arma da fuoco. Alcuni testimoni hanno detto che le esplosioni sarebbero state causate da autobombe. Al momento l’attentato non è stato rivendicato.

#Exclusive_Footage

People fleeing Sardar Mohammad Daud Khan Hospital in Kabul#aamajnews pic.twitter.com/XkLvJCVfWL — Aamaj News (@aamajnews24) November 2, 2021