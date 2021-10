Il Regno Unito ha convocato l’ambasciatrice francese per uno scontro relativo ai diritti di pesca

Lo scontro è il culmine di una disputa più lunga e simile ad altre avvenute negli ultimi mesi: l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha imposto pesanti limitazioni alla pesca di entrambi i paesi, che prima condividevano le aree di pesca del Canale della Manica con una certa flessibililtà. Dopo Brexit, però, entrambi i paesi hanno applicato regole più stringenti e sono diventati più gelosi delle rispettive aree di pertinenza.



Il mese scorso, per esempio, il Regno Unito si era rifiutato di dare la licenza per pescare a decine di barche francesi in alcune acque del Canale della Manica che appartengono formalmente al Regno Unito ma sono da sempre frequentate da imbarcazioni francesi, e che per questo sono al centro di numerosi accordi provvisori dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione.