Instagram ha esteso a tutti la possibilità di condividere link nelle Storie

Instagram ha annunciato che tutti potranno inserire link all’interno delle loro Storie sul social network, una funzione che finora era limitata agli account verificati o con più di 10mila follower. L’opzione è in fase di diffusione e potrebbe quindi essere necessaria qualche ora prima che compaia su tutti gli account.

Una volta attivata la funzione, per inserire un link sarà sufficiente creare una nuova Storia e selezionare poi l’icona degli adesivi in alto a destra. Tra quelli predefiniti sarà presente l’adesivo “Link”, che consentirà di inserire un collegamento a una pagina web. L’adesivo esiste dall’estate e ha sostituto l’accesso a un link tramite lo scorrimento verso l’alto (“swipe up”) della Storia.

Instagram dice che la nuova opzione potrà beneficiare soprattutto aziende e negozi, che potranno inserire link ai loro prodotti direttamente all’interno delle Storie. La funzione sarà comunque disponibile per tutti e per gli scopi più vari, per questo il social network ha chiarito che gli account che non ne faranno usi leciti potranno essere sospesi o privati del sistema. Al momento Instagram non ha invece intenzione di introdurre i link in altre aree del proprio social network, come l’area commenti dei singoli post.