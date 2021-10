C’è stata una forte esplosione in una moschea di Kandahar, in Afghanistan: ci sono almeno 16 morti e 32 feriti

Venerdì mattina c’è stata una forte esplosione che ha colpito una moschea sciita di Kandahar, la seconda città più grande dell’Afghanistan, mentre era in corso la preghiera del venerdì: secondo le prime ricostruzioni sono morte almeno 16 persone e almeno 32 sono rimaste ferite. Le cause dell’esplosione non sono ancora note, ma si sospetta che sia stato un attacco suicida: secondo il corrispondente di BBC in Afghanistan, Secunder Kermani, ci si aspetta che l’attacco venga rivendicato dall’ISIS-K, la divisione afghana dello Stato Islamico.

Expecting IS-K to again claim responsibility for another awful bombing targeting Shias

With the first major attack in the north (Kunduz last Friday), and now Kandahar in the south, it would seem IS-K is branching out… previously attacks largely centred around Kabul / east Afg https://t.co/BMij9HcqJY

— Secunder Kermani (@SecKermani) October 15, 2021