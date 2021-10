I dati sul coronavirus in Italia di oggi, martedì 12 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.494 casi positivi da coronavirus e 49 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.035 (27 in meno di ieri), di cui 370 nei reparti di terapia intensiva (4 in meno di ieri) e 2.665 negli altri reparti (23 in meno di ieri). Sono stati analizzati 104.641 tamponi molecolari e 210.644 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,00 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,18 per cento. Nella giornata di lunedì i contagi registrati erano stati 1.516 e i morti 34.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (342), Lombardia (306), Sicilia (273), Lazio (221), Campania (208).

Le principali notizie della giornata

• Quando il governo ha annunciato l’obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, il numero delle somministrazioni giornaliere del vaccino contro il coronavirus è cresciuto, ma di poco: “l’effetto Green Pass”, come è stato definito, si è visto solo nella terza settimana di settembre. Poi la curva delle prime dosi si è abbassata, e dall’inizio di ottobre è tornata ai livelli di febbraio 2021, la prima fase della campagna vaccinale. Ne abbiamo scritto qui.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale