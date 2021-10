Weekly Beasts

Nelle migliori foto di animali da fotografare in settimana ci sono un martin pescatore immerso dentro i colori autunnali della Malesia e un’egretta tra le acque inquinate del Tamigi. In California stanno facendo i conti con una grossa perdita di petrolio in mare, che ha reso più difficile anche la vita dei pellicani locali. Allo zoo di Londra c’è una tartaruga gigante delle Galapagos affamata di anguria e nel fiume Homosassa, in Florida, ci sono lamantini affamati di alghe. L’animale più fuori posto della settimana è invece il cagnolino di una collaboratrice del senatore Repubblicano Rand Paul, fotografato dietro al microfono in occasione di una conferenza stampa al Campidoglio, Washington.