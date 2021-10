Torino ospiterà l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest

È stata annunciata la città italiana che nel 2022 ospiterà l’Eurovision Song Contest, il più grande concorso musicale del mondo, noto anche come “Eurovision” o “Eurofestival”: sarà Torino. Per le regole del concorso, grazie alla vittoria del gruppo italiano dei Måneskin all’ultima edizione, quella del 2022 deve tenersi in Italia. Oltre a Torino, molte altre città si erano candidate per essere sede dell’Eurovision e dopo una prima selezione quelle ancora in considerazione erano Bologna, Milano, Pesaro e Rimini.