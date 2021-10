Il Congresso statunitense ha alzato temporaneamente il tetto del debito

Giovedì il Congresso americano ha votato e approvato un provvedimento per alzare temporaneamente il cosiddetto “tetto del debito”, la cifra massima di denaro che il governo può prendere in prestito per finanziare le proprie attività. Il tetto del debito è stato alzato a meno di due settimane dal 18 ottobre, giorno in cui, secondo la segretaria del Tesoro Janet Yellen, il governo americano non avrebbe potuto continuare le proprie attività, il che avrebbe avuto gravi conseguenze a livello nazionale. Il tetto sarà alzato fino a inizio dicembre. È un provvedimento piuttosto frequente nella politica americana.

Il provvedimento, che ha alzato il tetto del debito di 480 miliardi di dollari, è stato approvato con 50 voti favorevoli contro 48 contrari, e dopo molte discussioni tra i Democratici e i Repubblicani, molti dei quali si sono opposti alla misura. Il Congresso americano ha da poco approvato un altro provvedimento per evitare lo “shutdown”, cioè la parziale chiusura delle attività del governo federale, decidendo di portare avanti i finanziamenti delle attività del governo fino al 3 dicembre senza rendere necessaria l’approvazione di una nuova legge finanziaria.

