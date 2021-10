Salvini dice che deve fare autocritica

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato i primi e apparentemente deludenti risultati del centrodestra alle elezioni amministrative. Salvini si è concentrato sul basso dato dell’affluenza – nettamente più basso rispetto al 2016 nelle grandi città in cui si è votato – e ha sostenuto che bisogna fare «autocritica».

La maggioranza delle persone non ha ritenuto utile andare a votare e questo comporta per me e per chiunque un’autocritica perché evidentemente dopo un’anno e mezzo di COVID, di sofferenza e di paura occorre essere ancora più presenti.