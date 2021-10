Un aereo da turismo si è schiantato contro un edificio a San Donato Milanese

Domenica verso le 13 un piccolo aereo privato si è schiantato contro un edificio a San Donato Milanese, a sud di Milano. L’aereo – un jet PC-12 realizzato dalla società svizzera Pilatus – è caduto in via Giuseppe Impastato, a pochi metri dal capolinea San Donato della linea 3 della metropolitana, provocando un incendio nell’edificio.

L’edificio colpito, adibito a uffici e parcheggio per autobus, era vuoto e in ristrutturazione. A bordo dell’aereo, partito da Linate e diretto a Olbia, c’erano 8 persone, di cui 2 membri dell’equipaggio: secondo l’agenzia regionale per le emergenze (AREU) sarebbero tutte morte. Secondo i vigili del fuoco non ci sarebbero altre persone coinvolte oltre a quelle a bordo dell’aereo.