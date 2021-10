Il ciclista italiano Sonny Colbrelli ha vinto la Parigi-Roubaix, una delle corse più note del ciclismo mondiale, lunga poco più di 257 chilometri, oltre 50 dei quali sul pavé. Al secondo posto è arrivato Florian Vermeesch e al terzo Mathieu Van der Poel. Colbrelli, che corre per il team Bahrain, ha raggiunto la prima posizione nell’ultimo tratto all’interno del velodromo, dopo che per gran parte dei chilometri era stato alla testa della corsa un altro ciclista italiano, Gianni Moscon, che però verso metà gara aveva avuto due incidenti uno a breve distanza dall’altro: prima gli si era forata la gomma posteriore, poi era caduto in un tratto fangoso, e alla fine è arrivato quarto. Era dal 1999 che un italiano non vinceva la Parigi-Roubaix, quando vinse Andrea Tafi.

