Alle Olimpiadi invernali di Pechino saranno ammessi soltanto spettatori residenti in Cina

Tra le linee guida sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 pubblicate mercoledì dal Comitato Olimpico Internazionale è stato specificato che i biglietti per la manifestazione saranno venduti soltanto a spettatori residenti in Cina. Le Olimpiadi di Pechino inizieranno il 4 febbraio 2022 e si concluderanno il 20 dello stesso mese. A differenza dei Giochi estivi di Tokyo, a Pechino ci potrà essere il pubblico, ma non proveniente dall’estero.

Secondo le linee guida, dal 23 gennaio fino alla fine delle Paralimpiadi il comitato organizzatore isolerà tutte le aree relative ai Giochi — quindi alloggi, spazi comuni, sedi di gare e cerimonie — per permettere lo svolgimento della manifestazione all’interno di una grande “bolla” dotata anche di uno suo sistema di trasporto.