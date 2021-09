Le foto della prima di “No Time to Die” a Londra

Ieri a Londra, alla Royal Albert Hall, si è tenuta la prima proiezione del 25esimo film di James Bond, No Time to Die, che uscirà nelle sale italiane giovedì 30 settembre dopo due rinvii per il coronavirus. Per l’occasione c’è stata una gran sfilata di facce note, a partire da Daniel Craig, che interpreta l’agente 007 per la quinta volta, Rami Malek, Lashana Lynch, e Léa Seydoux, insieme alla famiglia reale britannica rappresentata dal principe Carlo e dalla duchessa Camilla e dal principe William e da Kate Middleton. E poi Billie Eilish, Phoebe Waller-Bridge, Ben Whishaw, Jason Momoa e Naomi Harris, tra gli altri.