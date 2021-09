Nella notte quasi 700 migranti sono sbarcati a Lampedusa

Nella notte tra lunedì e martedì 686 migranti sono sbarcati nel porto dell’isola di Lampedusa, in Sicilia. I migranti si trovavano a bordo di un peschereccio di 15 metri che era partito da Zuwara, in Libia, ed era stato intercettato dalle motovedette della Guardia di Finanza a poche miglia dalla costa. I migranti sono originari di Egitto, Ciad, Marocco, Siria, Bangladesh, Sudan, Nigeria, Etiopia e Senegal. Cinque di loro sono stati portati al poliambulatorio dell’isola perché stavano male, mentre tutti gli altri sono stati trasferiti all’hotspot di Lampedusa, cioè la struttura destinata alla prima accoglienza dei migranti arrivati via mare. Attualmente nell’hotspot ci sono 1.091 persone, a fronte dei 250 posti disponibili.