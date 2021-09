Il pilota 15enne Dean Berta Viñales è morto in seguito a un incidente in una gara di motociclismo della categoria SuperSport 300

Dean Berta Viñales, 15enne pilota spagnolo di motociclismo della categoria SuperSport 300, è morto oggi a Jerez, in Spagna, in seguito a un incidente avvenuto all’11° e terzultimo giro della gara a cui stava partecipando. Dean Berta Viñales (cugino del Maverick Viñales che corre in MotoGP) è morto, scrive Sky Sport, in seguito a «gravi lesioni alla testa e al torace».

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.

The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.

The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl

