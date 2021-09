C’è stata una sparatoria nell’università di Perm, in Russia

Lunedì mattina c’è stata una sparatoria in un’università della città russa di Perm, che si trova nell’omonimo territorio della Russia europea orientale: 8 persone sono state uccise e diverse altre sono state ferite, secondo la polizia. A sparare dovrebbe essere stato uno studente, che ha colpito alcune persone che si trovavano in uno degli edifici dell’università. La polizia ha detto che è stato arrestato e che il numero dei morti e dei feriti è ancora da accertare.

Al momento non si sa molto della dinamica con cui è avvenuta la sparatoria: sui social network circolano diversi video che mostrano persone saltare dalle finestre del primo piano dell’edificio per salvarsi mentre la sparatoria era ancora in corso.

A murder case has been opened over the shooting at Perm University, suggesting that people have indeed been killed (Interfax). Unconfirmed reports say 5 are dead pic.twitter.com/yutiyD4bmg — Alec Luhn (@ASLuhn) September 20, 2021