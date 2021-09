Il ciclista Filippo Ganna è campione del mondo della cronometro per la seconda volta consecutiva

Filippo Ganna ha vinto per la seconda volta consecutiva la gara individuale a cronometro ai Mondiali di ciclismo su strada. Ganna ha vinto la gara che si è tenuta a Bruges, in Belgio, in 47 minuti e 47,83 secondi precedendo i belgi Wout Van Aert (47:53,20) e Remco Evenepoel (48:31,17).

Lo scorso anno Ganna aveva vinto il Mondiale su strada nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola con 26 secondi di vantaggio sul belga Wout Van Aert e 29 secondi sullo svizzero Stefan Kung. Nel 2019 si era classificato terzo, mentre tra il 2016 e il 2020 aveva vinto per quattro volte il titolo di campione del mondo dell’inseguimento individuale su pista. Alle ultime Olimpiadi, Ganna ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento su pista a squadre insieme a Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan.