I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 18 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.578 casi positivi da coronavirus e 51 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.477 (37 in meno di ieri), di cui 519 nei reparti di terapia intensiva (6 in meno di ieri) e 3.958 negli altri reparti (31 in meno di ieri). Sono stati analizzati 115.498 tamponi molecolari e 240.435 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 3,71 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,12 per cento. Nella giornata di venerdì i contagi registrati erano stati 4.552 e i morti 66.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (765), Sicilia (643), Veneto (536), Emilia-Romagna (403), Lazio (376).

