È morto Abdelaziz Bouteflika, a lungo presidente dell’Algeria: aveva 84 anni

È morto Abdelaziz Bouteflika, a lungo presidente dell’Algeria fino alle sue dimissioni nel 2019: aveva 84 anni ed era malato da tempo.

Bouteflika era diventato presidente nel 1999, ma dal 2013 si era fatto vedere in pubblico soltanto di rado. Si dimise dopo settimane di enormi proteste di piazza contro di lui e il gruppo di persone accusato di governare il paese facendo le sue veci, che peraltro lo avevano appena candidato per un quarto mandato.

Bouteflika era nato in Marocco nel 1937 ed era stato una figura importante del primo governo algerino dopo l’indipendenza della Francia, ottenuta nel 1962. Dopo un breve periodo di esilio era tornato in Algeria ed era infine diventato presidente grazie anche all’appoggio dell’esercito, molto influente in Algeria.