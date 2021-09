I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 9 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.522 casi positivi da coronavirus e 59 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.788 (11 in meno di ieri), di cui 558 nei reparti di terapia intensiva (6 in meno di ieri) e 4.230 negli altri reparti (5 in meno di ieri). Sono stati analizzati 113.681 tamponi molecolari e 177.787 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,70 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,10 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 5.919 e i morti 69.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (929), Lombardia (663), Veneto (530), Toscana (495), Emilia-Romagna (449).

Le principali notizie della giornata

• Dal 2 all’8 settembre in Italia sono stati trovati 38.943 nuovi casi di coronavirus, l’11,7 per cento in meno rispetto ai sette giorni precedenti. Questo andamento dei contagi, in calo nelle ultime settimane, è incoraggiante: dopo l’aumento nel mese di luglio e la stabilità durante tutto agosto, ora sembra che l’ondata estiva sia nella fase calante, ma al momento è difficile dire se durerà. Ne abbiamo parlato meglio nell’articolo sui dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia.

