È morto a 84 anni l’attore Nino Castelnuovo, Renzo nei “Promessi Sposi” del 1967 e l’uomo che saltava la staccionata nello spot dell’olio Cuore

È morto a 84 anni l’attore Nino Castelnuovo, celebre per avere interpretato Renzo Tramaglino nello sceneggiato televisivo tratto dai Promessi Sposi nel 1967, e che era rimasto per decenni nella cultura popolare come l’uomo che saltava la staccionata nella celebre pubblicità dell’olio Cuore. Nato a Lecco nel 1936, Castelnuovo aveva iniziato a lavorare in teatro negli anni Cinquanta, e dopo alcuni ruoli secondari in film per il cinema e il successo nei Promessi Sposi aveva recitato in diverse altre produzioni televisive e, tra gli altri, nel film Il paziente inglese del 1996.