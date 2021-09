I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 6 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 3.361 casi positivi da coronavirus e 52 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.872 (84 in più di ieri), di cui 570 nei reparti di terapia intensiva (2 in meno di ieri) e 4.302 negli altri reparti (86 in più di ieri). Sono stati analizzati 48.305 tamponi molecolari e 86.088 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 6,99 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 5.315 e i morti 49.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (943), Emilia-Romagna (513), Toscana (313), Lazio (295), Veneto (274).

Le principali notizie della giornata

• Domenica il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia d’apertura dell’anno accademico dell’Università di Pavia, dove, fra le altre cose, ha rivolto un appello a vaccinarsi contro il coronavirus riservando parole severe verso una delle argomentazioni più diffuse tra i cosiddetti movimenti “no vax”. Ne parliamo qui.

