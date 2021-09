C’è stata una sparatoria nel centro di Trieste: otto persone sono state ferite

Sabato mattina intorno alle 8 c’è stata una sparatoria in via Carducci, nel centro di Trieste (in Friuli Venezia Giulia). La dinamica non è ancora chiara, ma il Piccolo scrive che sarebbe avvenuta dopo una rissa nei pressi di un bar. Secondo Repubblica otto persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Un’ora dopo la sparatoria due persone sono state arrestate poco lontano, all’ingresso dell’autostrada: non è ancora chiaro se siano i principali sospettati per la sparatoria.