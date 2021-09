Un uomo ha accoltellato e ferito alcune persone a Auckland, in Nuova Zelanda: la prima ministra Jacinda Ardern ha detto che è stato un attacco terroristico

Venerdì pomeriggio la polizia neozelandese ucciso a colpi di arma da fuoco un uomo che aveva appena accoltellato e ferito almeno sei persone in un supermercato nel centro commerciale LynnMall di Auckland, nel nord della Nuova Zelanda. Le persone coinvolte nell’attacco sono state trasportate in ospedale, tre di loro sono in condizioni gravi.

Durante una conferenza stampa tenuta alle 17.15 ora locale (le 7.15 in Italia) la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern ha detto che si è trattato di un attentato terroristico. Ardern ha detto che l’attacco è stato compiuto da un uomo che era sotto stretta osservazione per via delle sue idee estremiste e che ha definito un «lupo solitario ispirato dallo Stato Islamico».

L’uomo, ucciso circa un minuto dopo l’inizio dell’attacco, è un cittadino dello Sri Lanka che era arrivato in Nuova Zelanda nel 2011; stando alle prime ricostruzioni avrebbe preso il coltello con cui ha ferito varie persone nel supermercato dove è avvenuto l’attacco.

