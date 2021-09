È morto a 96 anni Mikis Theodorakis, il compositore greco che musicò il sirtaki

È morto a 96 anni Mikis Theodorakis, compositore e politico greco autore della colonna sonora di Zorba il greco, film del 1964 che rese popolare nel mondo il sirtaki, una musica e una danza – anche nota come “la danza di Zorba” – che prima del film non esistevano.

Come ha ricordato il quotidiano greco Ekathimerini, fu inoltre autore delle colonne sonore di Z – L’orgia del potere e di Serpico, e alcune sue canzoni furono suonate, tra gli altri, dai Beatles e da Edith Piaf.

Oltre a essere stato un grande musicista e compositore, Theodorakis – nato nel 1925 sull’isola di Chio – fu anche quello che il New York Times ha definito «un fervente marxista, che lottò con la musica e con le parole contro la dittatura dei colonnelli che lo imprigionò ed esiliò e che bandì i suoi lavori per mezzo secolo». Negli anni Sessanta e poi dagli anni Ottanta, quindi prima e dopo la dittatura, Theodorakis fu anche membro del parlamento greco, eletto con il partito comunista greco. Fu molto attivo – politicamente ma non solo – anche prima: negli anni della Seconda guerra mondiale e in seguito durante la guerra civile greca, combattuta tra il 1946 e il 1949.