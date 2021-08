I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 26 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.221 casi positivi da coronavirus e 43 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.562 (40 in più di ieri), di cui 503 nei reparti di terapia intensiva (4 in più di ieri) e 4.059 negli altri reparti (36 in più di ieri). Sono stati analizzati 96.232 tamponi molecolari e 124.640 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 7,43 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,05 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 7.542 e i morti 59.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.097), Lombardia (758), Veneto (719), Campania (696), Toscana (677).

Le principali notizie della giornata

Nell’ultima settimana c’è stato un aumento dei nuovi casi di coronavirus: dal 19 al 25 agosto i nuovi casi sono stati 45.651, il 4,7 per cento in più rispetto ai sette giorni precedenti. Il confronto è però influenzato dalla festività di Ferragosto, quando erano stati eseguiti meno tamponi rispetto al solito. Sembra che nelle ultime settimane, dopo la crescita avvenuta dall’inizio di luglio a causa della diffusione della variante delta, l’andamento dei contagi si sia piuttosto stabilizzato. La situazione più preoccupante continua a riguardare alcune regioni del Sud, dove i casi, i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari sono aumentati in modo significativo: ne parliamo meglio nel consueto articolo sull’andamento dell’epidemia e delle vaccinazioni in Italia nell’ultima settimana.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale