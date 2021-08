I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 23 agosto

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.168 casi positivi da coronavirus e 44 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.413 (174 in più di ieri), di cui 485 nei reparti di terapia intensiva (13 in più di ieri) e 3.928 negli altri reparti (161 in più di ieri). Sono stati analizzati 41.980 tamponi molecolari e 59.361 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,66 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,19 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 5.921 e i morti 23.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.121), Emilia-Romagna (558), Toscana (434), Lazio (348) e Veneto (331).

Le principali notizie della giornata

• Da martedì 24 agosto e fino al 6 settembre, in 55 comuni della Sicilia sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto nei luoghi affollati, saranno vietati gli assembramenti, e chi partecipa a banchetti o feste private dovrà sottoporsi a un tampone. Fino al 2 settembre in due comuni, Barrafranca e Niscemi, torneranno le misure previste dalla zona arancione. Le nuove regole sono contenute in un’ordinanza pubblicata domenica sera dalla Regione nel tentativo di limitare la diffusione dei nuovi casi di coronavirus, che negli ultimi giorni sono stati tantissimi: lo abbiamo raccontato meglio qui.

