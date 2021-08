I talebani sapranno gestire l’economia?

Con la conquista completa dell’Afghanistan, per la prima volta da vent’anni i talebani sono tornati a essere responsabili dell’economia del paese. La gestione economica dell’Afghanistan – che è un paese assai povero del mondo, è colpito da corruzione endemica e dipende in parte dall’invio di aiuti internazionali (4 miliardi di dollari all’anno) – non è semplice, e sarà resa più complicata dai tentativi dell’Occidente di isolare il regime dei talebani, tagliando tra le altre cose l’accesso alle banche americane e agli aiuti internazionali.

I talebani hanno già una certa esperienza nella gestione dell’economia: durante i vent’anni di guerriglia contro gli Stati Uniti hanno sempre mantenuto il controllo informale, e dunque l’amministrazione economica, di alcune zone del paese (si parlava al tempo di “amministrazioni ombra”). Anche dopo la caduta di Kabul hanno immediatamente cercato di mostrarsi come governanti efficienti: pochi giorni dopo la conquista della capitale, una delegazione talebana è andata in visita al centro di controllo della società elettrica di stato, promettendo la continuità nella somministrazione dell’energia elettrica e condizioni più eque rispetto al governo precedente.

Taliban visited the national load control center of @DABS_Official . They said we would protect the infrastructure of the national grid and asked staff to distribute electricity among all consumers based on fairness. Previously, influential people had preferential treatment. pic.twitter.com/kDZBLMh91g

Gestire il governo centrale, tuttavia, è cosa ben diversa dall’avere il controllo informale di alcune aree limitate del paese: i talebani dovranno pagare gli stipendi dei funzionari pubblici pubblici, gestire la tassazione e i servizi, e dovranno farlo, almeno inizialmente, in una condizione di difficoltà e isolamento. Jake Sullivan, il Consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione di Joe Biden, ha perfino suggerito questa settimana che gli Stati Uniti potrebbero imporre sanzioni economiche contro il regime.

Le opinioni su quali saranno le conseguenze della gestione economica del regime talebano sono tuttavia divergenti.

Ajmal Ahmady, l’ex presidente della banca centrale del paese, fuggito da Kabul domenica assieme ad altri membri del governo, ha detto al Financial Times che a breve la situazione economica rischia di farsi piuttosto grave, e che le condizioni di vita della popolazione potrebbero peggiorare in maniera significativa. Tra le altre cose, Ahmady ha spiegato che le riserve internazionali dell’Afghanistan ammontano a circa 9 miliardi di dollari, ma che la maggior parte si trova in banche straniere, soprattutto americane, e ora sono bloccate e inaccessibili ai talebani.

First, total DAB reserves were approximately $9.0 billion as of last week.

But this does not mean that DAB held $9.0 billion physically in our vault.

As per international standards, most assets are held in safe, liquid assets such as Treasuries and gold https://t.co/onpttXyTv7

— Ajmal Ahmady (@aahmady) August 18, 2021