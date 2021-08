Molti dei giornali di oggi hanno in apertura la foto di un bambino aiutato a scavalcare il muro di recinzione dell’aeroporto di Kabul, in Afghanistan: è una delle immagini più circolate e commentate della situazione caotica e disperata che si sta vivendo attorno all’aeroporto della città, con i talebani che hanno imposto rigidi controlli, bloccando moltissime persone che sarebbero in regola per essere evacuate. Si parla anche dell’arresto a Dubai di Raffaele Imperiale, boss camorrista considerato uno dei latitanti italiani più pericolosi, condannato per traffico internazionale di droga.