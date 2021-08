Sui giornali di oggi si parla ancora della situazione in Afghanistan dopo la conquista dei talebani: molti hanno in apertura la manifestazione di protesta che si è tenuta ieri a Jalalabad e che è stata repressa violentemente dai talebani, che hanno ucciso almeno 3 persone. Per quanto riguarda la cronaca italiana, molto spazio viene dato al discusso rave party in corso sul lago di Mezzano, vicino a Viterbo, che va avanti dal 13 agosto e che le forze dell’ordine non sono riuscite a interrompere nonostante la morte di un ragazzo e la mancanza del rispetto delle misure contro il coronavirus.