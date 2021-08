Vaccinarsi è «un atto di amore», dice il Papa

Mercoledì Papa Francesco ha pubblicato un video per aderire alla campagna internazionale “De ti depende” (“Dipende da te”), che ha l’obiettivo di promuovere la vaccinazione contro il coronavirus e convincere gli scettici.

Nel video, in spagnolo e rivolto alle popolazioni del Sudamerica, il Papa ha definito la vaccinazione «un atto d’amore», non solo nei confronti di se stessi ma verso tutti i popoli, un amore «sociale e politico».

Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per se stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società.