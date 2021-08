Il ministero dell’Istruzione e i sindacati hanno firmato un nuovo protocollo d’intesa con regole per gestire la riapertura delle scuole

Il ministero dell’Istruzione e i sindacati hanno firmato nella notte tra il 13 e il 14 agosto un nuovo protocollo d’intesa con regole per gestire la riapertura delle scuole. Tra le altre cose, il protocollo prevede che le risorse straordinarie messe a disposizione delle scuole dal governo per affrontare la pandemia possano essere usate anche per pagare i tamponi diagnostici al personale scolastico. La misura dovrebbe permettere anche al personale non vaccinato di ottenere il Green Pass, necessario per le lezioni in presenza.

