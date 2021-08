Gran parte dei giornali di oggi ha in apertura l’avanzata dei talebani in Afghanistan, che giovedì hanno conquistato anche Herat e che ormai si avvicinano sempre più alla capitale Kabul. Si parla ancora della grande ondata di caldo che è in corso in questi giorni, del caso del sottosegretario leghista all’Economia Claudio Durigon e della ripartenza della scuola in presenza a settembre, per cui sindacati e ministero dell’Istruzione stanno ancora cercando un accordo sui protocolli di sicurezza con cui dovrà avvenire.