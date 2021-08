Twitter ha cambiato font e design

Mercoledì il social network Twitter ha annunciato un aggiornamento del suo aspetto grafico, sia per i browser web per desktop e mobile sia per le app dei dispositivi Android e iOS. Come succede spesso in questi casi l’aggiornamento verrà distribuito gradualmente nelle prossime ore e ci potrebbe volere un po’ perché tutti gli utenti vedano il nuovo design.

Una delle cose che si notano subito nel nuovo design di Twitter è che è cambiato il font: si chiama Chirp, il primo creato appositamente per Twitter; in passato aveva usato font come San Francisco, Roboto e Helvetica. Il nuovo font era già stato annunciato a gennaio.

Notice anything different?

Today, we released a few changes to the way Twitter looks on the web and on your phone. While it might feel weird at first, these updates make us more accessible, unique, and focused on you and what you’re talking about.

Let’s take a deeper look. ???? pic.twitter.com/vCUomsgCNA

— Twitter Design (@TwitterDesign) August 11, 2021