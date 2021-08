L’Italia maschile di basket ha perso contro la Francia ed è stata eliminata dalle Olimpiadi

L’Italia maschile di basket è stata battuta 84-75 dalla Francia nei quarti di finale del torneo olimpico ed è stata eliminata. La Francia giocherà in semifinale contro la Slovenia, squadra campione d’Europa in carica. Nell’altra semifinale gli Stati Uniti affronteranno la vincente di Australia-Argentina.

L’Italia, in campo con Fontecchio, Melli, Pajola, Polonora e Tonut — e con Gallinari e Mannion dalla panchina — era data come sfavorita contro la Francia, in cui c’erano tre giocatori NBA nel quintetto iniziale: Batum, Fournier e Gobert (quest’ultimo eletto tre volte miglior difensore del campionato).

In una partita combattuta dall’inizio alla fine, la Francia ha mantenuto il vantaggio più a lungo, anche se l’Italia è riuscita a pareggiare a metà dell’ultimo quarto. Fontecchio è stato il miglior realizzatore della partita con 23 punti, seguito dai 22 di Gobert, dai 21 di Fournier e Gallinari.