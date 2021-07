L’attesa finale della ginnastica artistica a squadre femminile

Alle 12.45 di martedì comincerà la finale della ginnastica artistica a squadre femminile alle Olimpiadi di Tokyo, uno degli eventi tradizionalmente più spettacolari dei giochi e che quest’anno ha almeno un paio di ulteriori aspetti di interesse: c’è infatti anche la squadra italiana, e non è scontato che vinca la squadra statunitense guidata da Simone Biles. La Russia l’ha infatti superata nelle qualificazioni, a sorpresa, e sembra potere giocarsi la medaglia d’oro anche in finale.

L’Italia era già stata tra le otto squadre finaliste a Londra nel 2012, per la prima volta dal 1960, concludendo la gara in settima posizione. In quella squadra c’era sempre Vanessa Ferrari, la più nota ginnasta italiana, alla sua quarta Olimpiade: le altre atlete in gara sono le giovani Martina Maggio, nata nel 2001, e Alice e Asia D’Amato, gemelle del 2003. La squadra italiana non è tra le favorite, e sarà difficile avvicinarsi al podio: nelle qualificazioni è comunque arrivata settima, a solo mezzo punto dalla quinta posizione, e con una buona prestazione in tutti gli attrezzi.

La finale si disputa nelle quattro specialità: il volteggio, che si pratica saltando su una pedana e dandosi la spinta prima dell’evoluzione su una apposita tavola; il corpo libero, in cui le atlete si muovono sulla pedana quadrata a tempo di musica; le parallele asimmetriche, in cui le ginnaste si lanciano tra due aste in legno poste ad altezze diverse; e la trave, l’attrezzo largo dieci centimetri e lungo cinque metri.

Il sistema di valutazione, un po’ complesso, prevede due componenti, valutate da due gruppi di giudici diversi. Un punteggio è assegnato alle singole “routine” (cioè le sequenze di esercizi portate da ogni ginnasta) in base alla loro difficoltà e tenendo conto di molte variabili e componenti, differenti a seconda della disciplina; il secondo è quello che valuta l’esecuzione, e decresce per ogni errore a partire da dieci. Una caduta è l’errore più grave, e toglie un punto; altri più piccoli, come tenere le gambe non allineate o fare un passetto in atterraggio, tolgono pochi decimali.

Nella finale, a differenza delle qualificazioni in cui gareggiano più atlete e poi vengono presi in considerazioni solo i punteggi più alti, gareggiano solo tre delle quattro ginnaste di ogni squadra, e in ciascuna delle quattro specialità: i 12 punteggi totali formano quello di squadra. Nessun punteggio viene scartato, e alla fine chi ha il punteggio più alto vince. Significa, tra le altre cose, che un singolo grosso errore di un’atleta può compromettere il risultato di squadra.

L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno perso una competizione di squadra nella ginnastica artistica femminile risale al 2010, quando vinse la Russia. Da allora la squadra statunitense ha sempre vinto, e dal 2013 lo ha fatto con Simone Biles, la ginnasta più forte al mondo, talmente forte che secondo qualcuno ne è penalizzata. Ma alle qualificazioni è arrivata a sorpresa prima la Russia, e Biles ha fatto anche un grosso e insolito errore nella sua prova al corpo libero, uscendo dalla pedana nella prova individuale. Biles potrebbe fare il salto doppio carpiato Yurchenko (Yurchenko double pike), il volteggio più difficile della ginnastica femminile.

La squadra russa, guidata dall’esperta Angelina Melnikova, sembra quindi in grado di giocarsi la medaglia d’oro con gli Stati Uniti. E c’è anche la Cina, che nelle qualificazioni ha fatto un punteggio più basso, ma che può contare sulla vice campionessa del mondo all around Tang Xijing. Le altre squadre in finale sono la Francia, il Giappone, il Regno Unito e il Belgio.