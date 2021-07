Le gare di martedì 27 luglio alle Olimpiadi

Le gare di martedì in cui si assegneranno delle medaglie alle Olimpiadi di Tokyo inizieranno quando in Italia sarà lunedì sera: alle 23.30 di lunedì comincerà infatti la prova femminile di triathlon, con tre italiane in gara (Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser). Per la carabina da 10 metri mista, dalle 2 di mattina, ci saranno in gara Sofia Ceccarello e Marco Suppini, mentre verso le 3.30 cominceranno le gare di nuoto: gli italiani da seguire sono Thomas Ceccon nel dorso maschile e Martina Carraro nei 100m rana femminile.

Da seguire anche la gara di canoa slalom, con Stefanie Horn nella categoria K1 femminile, e quella di mountain bike, con Eva Lechner in gara nel cross-country femminile. Alle 12.45 ci sarà infine la finale di ginnastica artistica a squadre femminile, con in gara per l’Italia Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato e Vanessa Ferrari.

Lunedì 26 luglio

23.30

Triathlon – Prova femminile*

Martedì 27 luglio

2.00

Carabina 10 metri mista – qualificazioni e finale*

Pistola 10 metri mista – qualificazioni e finale

03.30

Nuoto – 200m Stile libero maschile

+ Nuoto – 100m Dorso femminile

+ Nuoto – 100 Dorso maschile*

+ Nuoto – 100 rana femminile*

7.00

Canoa slalom – K1 femminile, semifinale e finale*

8.00

Mountain bike – cross-country femminile*

8.00

Tuffi – 10m sincro femminile

10.00

Equitazione – dressage a squadre, finale

10.00

Judo – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali

Judo – 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

11.30

Scherma – spada a squadre femminile

12.00

Taekwondo – +67 kg femminile, ripescaggi e finali

Taekwondo – +80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.45

Ginnastica artistica – gara a squadre femminile*

13.00

Softball – Giappone – Stati Uniti

+ a seguire

* gara con italiani

Dove vedere le Olimpiadi in diretta

L’intero programma giornaliero si può seguire in diretta soltanto sulle piattaforme in abbonamento Discovery+ ed Eurosport Player. I canali olimpici di Eurosport saranno disponibili parzialmente anche tramite l’offerta Dazn, ma non su Sky. La Rai trasmetterà su Rai 2 e Rai Sport le gare con atleti italiani e le più importanti nel corso di ogni giornata. Discovery ed Eurosport hanno l’esclusiva per quanto riguarda la trasmissione in streaming, quindi le gare trasmesse dalla Rai non si potranno vedere su RaiPlay.

