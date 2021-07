Il segretario del PD Enrico Letta si candiderà per un seggio alla Camera nelle elezioni suppletive di Siena

Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, si candiderà per un seggio della Camera dei Deputati nelle elezioni suppletive di Siena che si terranno in autunno. Lo ha fatto sapere martedì sera il PD di Siena ai giornali. Il seggio uninominale di Siena è vacante dal novembre 2020, quando l’allora deputato del PD Pier Carlo Padoan si era dimesso per entrare nel consiglio di amministrazione di Unicredit. «C’è una missione nazionale: dobbiamo vincere per dare un messaggio forte alla Toscana e al paese e per avere un segretario in Parlamento», ha detto Letta al PD di Siena, secondo ANSA.

Letta è già stato deputato dal 2001 al 2015. Da settimane circolava la notizia di una sua possibile candidatura a Siena: l’obiettivo, scrivono i giornali, è quello di gestire in maniera più ravvicinata i gruppi parlamentari del partito.